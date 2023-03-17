Подмосковье 17 марта 2023, 12:24 Акция «ЕГЭ для родителей» прошла в Истре

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Родители из Истры написали экзамен по русскому языку. Акцию Рособрнадзора «ЕГЭ для родителей» в округе поддержали народный артист России Артем Каминский и его коллега Дмитрий Щербина.

Всероссийская акция в Истре прошла в необычном формате. Участники писали экзамен не за школьными партами, а за столиками кафе.

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«Хочется немного расслабить и родителей, и учеников. Все-таки они очень ответственно подходят к подготовке. ЕГЭ — это серьезный этап жизни для наших учеников, поэтому хочется их немножко адаптировать к реалиям, которые их ждут в мае», — рассказала начальник управления образования администрации городского округа Истра Екатерина Шершавина.

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Экзамен состоял из двух частей: в первом блоке нужно было ответить на вопросы, а во втором — написать сочинение. На выполнение отвели 30 минут. После экзамена родители признались, что не все задания дались легко. Некоторые участники и вовсе не успели написать сочинение.

Акция «ЕГЭ для родителей» проходит в Подмосковье седьмой год подряд. Она дает возможность родителям выпускников вместе с детьми психологически подготовиться к экзаменам.

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