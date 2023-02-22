Подмосковье 22 февраля 2023, 17:57 Акция «Единый экзамен для единой России» прошла в Волоколамске

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Акцию «Единый экзамен для единой России» придумали и воплотили в жизнь в Волоколамском округе. Первый пилотный экзамен по истории прошел в гимназии № 1.

Для ребят подготовили три блока вопросов: по истории Волоколамска, Подмосковья и России. На ответы отводился ровно час.

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«Знание истории нашего Волоколамского городского округа, знание истории Московской области, знание России — это очень важно для того, чтобы подрастающее поколение выросло настоящими гражданами нашей страны, зная основные векторы ее развития. И вам, молодым, <…> когда произойдет смена поколений, придется занимать важные высоты — и в экономике, и в культуре, и в образовании. Хочется пожелать вам успехов в будущем», — сказал первый заместитель главы администрации Волоколамского городского округа Иван Абрамов.

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Помочь и поучаствовать в акции приехали почти 200 учеников и педагогов из Лотошинского округа и Шаховской.

«Я поучаствовала в написании этого экзамена. Очень интересно вспомнить для себя что-то. <…> Мы задумали эту акцию, придумали ее название — это единый экзамен для всей единой России, для людей разных национальностей, разных языков, но с единой историей — одной страной. Хотим, чтобы эта акция шире стала, чтобы стала региональной», — рассказала начальник управления системы образования Волоколамского городского округа Марина Марнова.

Акция задумана как бессрочная. Жители Волоколамска приглашают поучаствовать в ней всех желающих. В следующем году планируют новый интересный экзамен, но уже по русскому языку.

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