Подмосковье 11 апреля 2024, 18:48 Акция по сбору гумпомощи бойцам СВО «Доброе дело» пройдет в Балашихе 12 апреля Телеканал «360»

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Сбор гуманитарной помощи на территории торговых объектов пройдет в Балашихе в рамках акции «Доброе дело». В трех торговых центрах округа 12 апреля будут ждать жителей с полезными вещами для бойцов.

Акцию проведут волонтеры Подмосковья. Участвовать сможет любой желающий.

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Гуманитарную помощь для участников специальной военной операции будут принимать по трем адресам: торговый центр «Светофор», шоссе Энтузиастов, 1б; торговый центр «Новоизмайловский», шоссе Энтузиастов, владение 11, строение 4; торговый центр «Юнион», микрорайон Железнодорожный, Советская, 5. Жителей будут ждать с 15 до 18 часов.

Собранную помощь отвезут на склад в региональный распределительный центр «Волонтеры Подмосковья» в Балашихе. После вещи рассортируют активисты и отправят бойцам на фронт.

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