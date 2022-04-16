Акция «Доброе дело» для людей из Донбасса состоялась в школе Звенигорода

Министр культуры и туризма Московской области Елена Харламова приняла участие в акции «Доброе дело». Она сдала гуманитарную помощь для людей из Донбасса в общеобразовательной школе № 4 города Звенигорода.

«Не быть равнодушными к чужому горю — национальная черта русского человека. Это заложено у нас внутри, и, наверное, такого нет ни у одного народа в мире. Поэтому очень здорово, что сегодня люди всех возрастов принимают участие в этой благотворительной акции. Это неоценимая помощь жителям Донбасса», — сказала Харламова.

Идея проведения акции по сбору гуманитарной помощи жителям Донбасса принадлежит подмосковным школьникам. Она была поддержана губернатором Московской области Андреем Воробьевым.

Для приема помощи в регионе работают 130 волонтерских пунктов. Здесь принимаются товары первой необходимости: продукты питания с длительным сроком хранения, памперсы, бытовая химия, медикаменты и прочее.

Гуманитарную помощь доставляют в распределительный центр Домодедова, а потом направляют в ДНР и ЛНР и освобожденные территории Украины.