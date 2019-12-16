Акция «Добро без повода»: воспитанники Ногинского социального центра получили новогодние подарки
Волонтеры не волшебники — выполнить все детские желания не могут. Но подарить заботу им вполне под силу. В акции поучаствовали все жители Богородского округа.
«Благотворительная акция проходила с 18 по 24 ноября. Несмотря на сжатые сроки, в ней принял участие весь Богородский округ. Инициаторы — Электроуглинское общественное движение, общество любителей собак «Хвостатый дворик», МЦ «Юность», — рассказал председатель Электроуглинского общественного движения Андрей Зацепин.
Детям подарили сладкие угощения, одежду, канцтовары. С первого раза все подарки принести не удалось. В коробках — сладкие угощения, одежда, наборы для творчества, краски, фломастеры, карандаши.
Недавно один из воспитанников стал победителем Всероссийского патриотического фестиваля детского и молодежного творчества.
В свои 14-ть Степа — очень серьезный и целеустремленный, а еще он очень любит порядок.
«Со мной живут еще два мальчика, им по 9 лет, и вот я за ними слежу», — делится Степан.
Директор центра Людмила Пчелинцева может долго рассказывать про каждого из 45 детей, живущих сейчас в центре.
«Главная цель — вернуть детей в кровную семью. Но если не получается, возникает необходимость подбора замещающей семьи. Ежегодно в замещающие семьи уходят от 20 до 30 человек», — рассказала директор Ногинского социально-реабилитационного центра Людмила Пчелинцева.
Сладкие подарки, баскетбольные мячи, настольные игры и многое другое. Главная цель акции достигнута — волонтерам удалось подарить воспитанникам центра новогоднее настроение.