Подмосковье 28 апреля 2023, 17:00 Акция «Диктант Победы» прошла в парке «Патриот» в Одинцове

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Акция «Диктант Победы» прошла в Одинцове. Главной площадкой теста на знание истории Великой Отечественной войны в округе стал комплекс «Партизанская деревня» в парке «Патриот».

Акция «Диктант Победы» проводится в преддверии 9 Мая уже пятый год подряд. В этом году ее провели на 22 тысячах площадках по всей России и в 46 странах мира.

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В течение 45 минут участники должны были выполнить 25 заданий. В этом году организаторы мероприятия сделали акцент на вопросы о Сталинградской и Курской битвах, а также освобождении Донбасса от фашистов и прорыве блокады Ленинграда.

Участие в акции приняли 50 жителей Одинцова. Среди них военнослужащие, общественные деятели, местные жители, школьники и глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов. Финалисты акции станут почетными гостями на параде Победы 9 мая, а школьники, набравшие максимальные баллы, получат льготы при поступлении в вузы.

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