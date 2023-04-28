Подмосковье 28 апреля 2023, 13:44 Акция «Диктант Победы» прошла в музее «Новый Иерусалим» в Истре

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Акция «Диктант Победы» прошла на 20 площадках в Истре. Центральной стал музей «Новый Иерусалим», исторический тест там написали более 50 человек.

Эта акция, посвященная Великой Отечественной войне, ежегодно объединяет людей из разных уголков земного шара.

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«„Диктант Победы“ в музее, на мой взгляд, это правильный шаг. Потому что именно музеи сохраняют эту память и представляют те предметы, артефакты, документы, которые несут самую прямую информацию и память о Великой Отечественной войне», — сказала генеральный директор музея «Новый Иерусалим» Анна Антипенко.

«Диктант Победы» начался ровно в 12:00. На выполнение 25 заданий было отведено всего 45 минут, но некоторые справились раньше срока. Например, председатель Совета ветеранов Истринского округа Владимир Чиковани закончил на 10 минут раньше срока. В прошлом году он стал одним из 20 победителей, написав диктант на 100 баллов. По его словам, в этом году задания стали сложнее.

«Написание этого диктанта поможет нам сохранить нашу память, вспомнить о наших героях прошлых лет, их подвиге <…> и самое главное — передать эту память будущем поколениям», — отметила глава городского округа Истра Татьяна Витушева.

Всего в акции приняли более 600 жителей Истры. Узнать результаты они смогут в личном кабинете на официальном сайте проекта, там же будет электронный диплом участника, который можно распечатать.

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