Подмосковье 28 апреля 2023, 08:38 Акция «Диктант Победы» прошла в Балашихе

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Всероссийская акция «Диктант Победы» прошла в Балашихе. Жители округа смогли проверить свои знания по темам Великой Отечественной войны.

Акция проходит по всей России и ближнему зарубежью. «Диктант Победы» состоит из двух вариантов по 25 вопросов в каждом. Из них 20 — по общей военно-исторической тематике и пять — по региональной.

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На ответ отводится 45 минут, максимум можно набрать 25 баллов. Основные темы заданий в этом году — победы Красной армии в Сталинградской и Курской битвах, освобождение Донбасса от немецко-фашистской оккупации и прорыв блокады Ленинграда.

Глава городского округа Балашиха Сергей Юров присоединился к акции и написал исторический диктант в школе № 26.

«Безусловно, важно и дальше заниматься военно-патриотическим воспитанием подрастающего поколения. Чтобы ребята учили историю, историю Великой Отечественной войны, историю нашей славной Родины и ни в коем случае не допускали этих ошибок», — сказал Сергей Юров.

Писать «Диктант Победы» в аудитории, как глава округа, не обязательно, это можно сделать на сайте акции. Чтобы пройти тест, нужно зарегистрироваться по номеру телефона.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев пригласил жителей региона принять участие в другой патриотической акции — «Лес Победы». Она пройдет 13 мая, участники высадят деревья в память о погибших в годы Великой Отечественной войны.

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