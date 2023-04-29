Подмосковье 29 апреля 2023, 16:11 Акция «Диктант Победы» прошла в аэропорту Домодедово фото — Н. Надточая

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Акция «Диктант Победы» состоялась в аэропорту Домодедово. Знания по истории Великой Отечественной войны проверили порядка 70 пассажиров и сотрудников.

Участникам нужно было ответить на 25 вопросов о временах ВОВ. Организаторы предоставили 45 минут на прохождение теста.

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«Аэропорт служит мостом, соединяющим города и страны. В день проведения просветительской и патриотической акции „Диктант Победы“ он стал еще и площадкой, объединяющей поколения», — рассказал пресс-секретарь аэропорта Домодедово Алексей Артеменко.

Также в диктанте приняли участие воспитанники Читинского суворовского военного училища, которые находились в ожидании рейса. Курсанты плотно изучают историю, поэтому для них некоторые вопросы показались весьма простыми.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев пригласил жителей региона принять участие в экологической акции «Лес Победы» 13 мая.

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