29 апреля 2023, 16:11
Акция «Диктант Победы» прошла в аэропорту Домодедово
Акция «Диктант Победы» состоялась в аэропорту Домодедово. Знания по истории Великой Отечественной войны проверили порядка 70 пассажиров и сотрудников.
Участникам нужно было ответить на 25 вопросов о временах ВОВ. Организаторы предоставили 45 минут на прохождение теста.
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«Аэропорт служит мостом, соединяющим города и страны. В день проведения просветительской и патриотической акции „Диктант Победы“ он стал еще и площадкой, объединяющей поколения», — рассказал пресс-секретарь аэропорта Домодедово Алексей Артеменко.
Также в диктанте приняли участие воспитанники Читинского суворовского военного училища, которые находились в ожидании рейса. Курсанты плотно изучают историю, поэтому для них некоторые вопросы показались весьма простыми.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев пригласил жителей региона принять участие в экологической акции «Лес Победы» 13 мая.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
День Победы 9 мая
Аэропорт Домодедово
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