Подмосковье 27 марта 2023, 12:09 Акция «Чистый автобус» началась в Подмосковье

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В «Мострансавто» стартовала акция «Чистый автобус». Жителей Московской области попросили сообщать о неудовлетворительном состоянии салонов транспортных средств в течение месяца — с 27 марта по 27 апреля.

Задачей проекта стало повышение качество услуг. Пассажиры могут присылать фото грязных автобусов в официальную группу «Мострансавто» в соцсети «ВКонтакте». В письме нужно указать время и дату рейса, номер и название маршрута, а также название остановки и направление.

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«После завершения работы автобусов на линии проводится уборка салонов. Кроме того, транспорт проходит обязательную плановую мойку, в наших филиалах установлены автоматизированные мойки для автобусов различной вместимости», — рассказали в компании.

Сейчас организация содержит более четырех тысяч автобусов. Специалисты «Мострансавто» ежедневно анализируют сообщения, поступающие от жителей и гостей Подмосковья по вопросам чистоты.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион сделает выделенки для автобусов на федеральных трассах.

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