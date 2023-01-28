Подмосковье 28 января 2023, 21:44 Акция «Блокадный хлеб» прошла в Краснознаменске

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В День полного снятия блокады Ленинграда на площади Ленина в Краснознаменске прошла всероссийская акция «Блокадный хлеб». На митинге присутствовали юнармейцы, ветераны и глава округа Владимир Пирогов.

«Оборона нашей второй столицы показала всему миру стойкость, несгибаемость, веру в победу, мужество и единство нашего народа!» — заявил Владимир Пирогов.

На встречу пришли участники ВОВ Михаил Красов и ветераны Владимир Загатин, Павел Кулагин, Ираида Лисицына и Евгения Роженцова. По поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева им вручили именные открытки.

«Блокадный хлеб — это символ блокады Ленинграда. 125 граммов — именно такой была минимальная норма выдачи хлеба в Ленинграде в самый трудный период блокады», — сообщил руководитель «Юнармии» Александр Приданников.

Во время митинга на площади Ленина волонтеры организовали благотворительный сбор для участников СВО.

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