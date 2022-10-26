Акция благотворительного фонда «Большое сердце» прошла в Балашихе | 360°

Подмосковье 26 октября 2022, 23:13 Акция благотворительного фонда «Большое сердце» прошла в Балашихе

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Акция благотворительного фонда «Большое сердце» проходит в Балашихе уже второй раз в 2022 году. В среднем за два дня удается собрать около 13 литров крови.

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«Благотворительность заключается в том, чтобы наверно пожертвовать капелькой своей жизни для детей, чтобы спасать их жизни. Мы не знаем, кто будет спасен, но дети очень благодарны всем, кто делится, безымянным этим донорам, которые делятся своей драгоценной кровью для них», — сказала президент благотворительного фонда «Большое сердце» Ольга Матыцына.

Ежегодно в отделении переливания Московского областного онкодиспансера заготавливают не менее 900 литров крови. Это больше двух тысяч доноров. Мужчины могут сдавать кровь не более пяти раз в год. Женщинам разрешается быть донорами до четырех раз в год.

Следующий донорский сбор планируется после Нового года. Но чтобы помочь маленьким пациентам, необязательно ждать акцию. На сайте ядонор.ру Московского областного онкодиспансера есть донорский светофор. По трем цветам можно понять, какая группа крови сейчас необходима, и прийти в онкодиспансер Балашихи.