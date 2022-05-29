Акция «Библионочь» прошла в городском округе Пушкинский

Библиотека в Ивантеевке на один вечер стала пристанищем для Кикиморы, Лиха Одноглазого и Ильи Муромца. Руководила вечером страшных историй для детей хранительница библиотеки. Это стало только одним из множества мероприятий, которое устроили для посетителей сотрудники библиотек городского округа Пушкинский в рамках акции «Библионочь».

В этом году мероприятие прошло уже в 11-й раз. Главной темой стали народные традиции.

«Мы, подумав, решили, что детям, наверное, будет интересно прийти и послушать какие-то ужастики. Продумали сценарий и воссоздали такую форму. Надеюсь, что нашим читателям все понравилось», — рассказала директор МБУК «Ивантеевская библиотечная централизованная система» Ирина Левищева.

Всего в рамках акции в городском округе Пушкинский прошло более 50 различных мероприятий. Сотрудники библиотек проводили мастер-классы, на площадках разыгрывали театральные постановки с непосредственным вовлечением зрителей. Маленькие любители литературы оказались в восторге.

«Здесь весело, интересно. Мне понравилось, как поют. С экспонатами мы фотографировались с мамой», — поделилась одна девочек, принимавших участие в «Библионочи».

На акцию дети пришли с родителями, которым подготовленные мероприятия тоже очень понравились.

«Я очень рада, потому что мы попали совершенно случайно на это мероприятие. Ребенка не могу найти. Она увлеклась, ушла с одного мастер-класса на другой», — пошутила участница акции Елена Дымова.

Увлечься действительно было чем. Все площадки подготовили мероприятия, отражающие быт и культуру разных народов России.

«Формат „Библионочь“ очень важен для нас. Он проходит ежегодно. В этой акции мы стараемся как можно шире раскрыть всю деятельность нашей библиотеки и расширить наши возможности. Показать нашему читателю все, что мы можем показать», — отметила директор Центральной библиотеки городского округа Пушкинский Наталья Трифонова.

Всего в рамках акции «Библионочь-2022» в городском округе Пушкинский провели более 50 мероприятий.