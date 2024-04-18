Подмосковье 18 апреля 2024, 19:15 Акция «Библионочь» пройдет в Лобне 20 апреля Unsplash

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В городском округе Лобня пройдет всероссийская акция «Библионочь», которая призвана объединить любителей чтения, культуры и творчества. Мероприятие запланировано на 20 апреля.

Организаторы подготовили насыщенную интеллектуально-развлекательную программу, предусматривающую мастер-классы и игры для участников всех возрастов. Особенным гостем вечера станет известный поэт и композитор Андрей Базовский.

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Для создания уютной атмосферы гостям предложат чай и домашнюю выпечку.

Принять участив акции могут как взрослые, так и самые юные жители Лобни. Мероприятие состоится в Центральной библиотеке муниципалитета, расположенной по адресу: улица Чехова, 5.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий Московской области, которая пополняется каждый день.

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