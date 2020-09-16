Акция безопасности на дороге «Засветись!» стартовала в Подмосковье

Социальная кампания «Засветись!», целью которой является обеспечение безопасности на дорогах, стартовала в Московской области, сообщил заместитель начальника Управления ГИБДД ГУ МВД России по региону Владимир Севостьянов.

Организаторы отметили, что акция напомнит людям о жизненной необходимости быть заметным для других участников движения. Особенно это касается осеннего и зимнего периодов, информирует «Радио 1».

«Только 22 пешехода, ставших участниками дорожных происшествий в этом году, использовали световозвращатели! При этом всего под колесами машин оказались почти 900 пеших участников дорожного движения», — уточнил Севостьянов.

По его словам, лишь 2% попытались сделать себя заметными на дороге. В настоящий момент уже подготовлены аудио- и видеозаписи, листовки, плакаты и баннерная реклама для размещения на улице и в интернете.

Инспекторы будут раздавать памятки и сами световозвращатели участникам дорожного движения. Отдельное внимание уделят проведению разъяснительной работы с представителями младшего поколения.