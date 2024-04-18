Подмосковье 18 апреля 2024, 22:28 Акция «Бессмертный полк в автобусах» пройдет в Подмосковье Региональное отделение Бессмертного полка России в Московской области

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В Московской области в преддверии Дня Победы пройдет акция «Бессмертный полк в автобусах». В этом году жители увидят портреты Героев Великой Отечественной войны на региональных маршрутах.

«2,5 тысячи портретов участников Великой Отечественной войны будут размещены в автобусах и начнут курсировать по региону уже с 1 мая», — рассказал руководитель штаба регионального отделения «Бессмертного полка России», член Общественной палаты Московской области Валерий Анисимов.

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Акция пройдет в Подмосковье во второй раз. В Мострансавто поблагодарили жителей региона, которые передали свои семейные истории и портреты ветеранов в прошлом году. В этом году акция снова пройдет с привязкой к городским округам Московской области, где живут семьи Героев Великой Отечественной войны.

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