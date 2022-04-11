Акция «10 тысяч шагов к жизни» прошла на стадионе в Одинцове

На центральном стадионе в Одинцове провели акцию «10 тысяч шагов к жизни». Она была приурочена ко Всемирному Дню здоровья.

Источник фото: телеканал «360»

Дистанция была выбрана неслучайно, по словам врачей — это ежедневная норма ходьбы для человека. Возрастных ограничений не было, в забеге участвовали как старшее поколение, так и семьи с детьми. Техника прохождения тоже не имела особого значения. Одни предпочли быстрый бег, другие — скандинавскую ходьбу. Главное — добраться до финиша.

Источник фото: телеканал «360»

Расстояние почти в восемь километров участники преодолели за час. По окончании забега для гостей организовали развлекательную программу с песнями и игрой на барабанах.

Источник фото: телеканал «360»

В акции ежегодно принимают участие более 300 человек. Следующий День здоровья традиционно пройдет на центральном стадионе в 2023 году.