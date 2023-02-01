Подмосковье 01 февраля 2023, 13:26 Акции в память об участниках «Молодой гвардии» времен ВОВ прошли в Подмосковье

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Участники «Молодой гвардии» провели в Подмосковье акции памяти в честь одноименной организации, существовавшей в годы Великой Отечественной войны.

Траурные акции в честь 80-й годовщины со дня казни членов подпольной молодежной организации прошли по всей Московской области 31 января. Неравнодушные жители приняли участие в митингах, возложили цветы и почтили память ушедших минутой молчания.

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Активисты организовали в Верее выставку и экскурсию, связанные с «Молодой гвардией», а также возложили цветы к месту захоронения героев. Кроме того, в этот день состоялась презентация книги о верейских молодогвардейцах.

«Многие наши активисты смело вступают в ряды добровольцев и отправляются на передовую — помогать мирным жителям и также бороться с фашизмом», — сказал лидер подмосковных молодогвардейцев Александр Толмачев.

В годы Великой Отечественной войны участники «Молодой гвардии» боролись с фашизмом, помогали пленным, устраивали протестные акции. В январе 1943 года 71 участник партизанской группировки был пойман и казнен немецкими захватчиками.

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