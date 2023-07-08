Подмосковье 08 июля 2023, 09:00 Акции по сбору мусора с дорог стали регулярными в Одинцове

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Мероприятия по уборке мусора с дорожных обочин стали регулярными в Одинцове. Ежегодно в Подмосковье собирают с региональных участков более 10 тысяч кубических метров отходов. Также приводят в порядок полосы отвода, остановки общественного транспорта и контейнерные площадки.

Жители округа нередко организовывают субботники по очистке дорог. Неравнодушные граждане Звенигорода приводят в порядок обочины с помощью пакетов и перчаток.

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«У нас была контейнерная площадка на углу улицы Макарова. И проезжающие мимо водители выбрасывали из окон мусор, который доходил до середины дороги. После этого мы решили объединиться с жителями», — поделился председатель территориального общественного управления «Старый Звенигород» Владимир Болховитин.

В январе 2023 года в силу вступили штрафные санкции за выброс мусора из окон автомобилей на обочину дорог. Факты фиксируют дорожные камеры и правоохранители, затем информацию отправляют нарушителям по почте.

Ранее на проблему мусора на дорогах Подмосковья обратил внимание губернатор Московской области Андрей Воробьев. Он отметил, что одной из приоритетных задач властей является содержание трасс и обочин в благоприятном состоянии.

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