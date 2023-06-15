Подмосковье 15 июня 2023, 15:09 Акции по безопасности провели на 520 ж/д станциях в Подмосковье "Московская Железная дорога"

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В Международный день привлечения внимания к железнодорожным переездам, 15 июня, на 520 железнодорожных переездах провели акцию о безопасности. Специалисты напомнили водителям о необходимости быть внимательными и аккуратными при пересечении железнодорожных путей, сообщили в региональном Минтрансе со ссылкой на МЖД.

В акции поучаствовали сотрудники ГИБДД, местных администраций, транспортных предприятий. Также ко взрослым присоединились школьники из 12 учебных заведений. Работники МЖД за сегодня планируют вручить более 10 тысяч памяток о безопасности.

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Благодаря подобной работе в этом году на переездах Московской железной дороги число пострадавших сократилось с 10 до пяти человек. С начала года на переездах МЖД случилось 12 ДТП.

Почти все переезды оборудовали световой и звуковой сигнализацией. Всего в 2023 году капитально отремонтируют покрытие на 503 переездах.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что движение на втором участке трассы М-12 Москва — Казань откроют в Подмосковье в сентябре этого года.

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