Подмосковье 22 февраля 2024, 22:08 Акции по безопасности на железной дороге провели в 44 округах Подмосковья МТДИ МО

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Масштабная акция «Сохрани себе жизнь» прошла на железнодорожных станциях 44 округов Подмосковья. Цель мероприятия — показать важность соблюдения правил безопасности на железной дороге.

Как рассказали в подмосковном Минтрансе, волонтеры в преддверии Дня защитника Отечества раздавали жителям области георгиевские ленточки, а также памятки с правилами поведения на железной дороге.

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«Такая масштабная акция в Подмосковье проводится второй раз, уже можно считать это доброй традицией. Мы надеемся, что жители и гости региона будут внимательнее, переходя пути и ожидая поезд на платформе», — пояснили в ведомстве.

Также Минтранс опубликовал печальную статистику: с начала года в Московской области на железнодорожных путях погибло порядка 34 человек, при этом 20 — на «опасных тропах», еще 13 — на пешеходных переходах.

В ведомстве призвали жителей и гостей региона соблюдать правила безопасности на железной дороге.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что новая дорога от М-9 «Балтия» выведет транзитный поток из Павловской Слободы.

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