Геоглиф в виде буквы Z высадят в Одинцове в рамках акции «Лес Победы»

Центральная площадка акции «Лес Победы» в Московской области в этом году находится в Одинцовском округе. Местные жители и волонтеры собрались в Звенигородском лесничестве, у поселка Матвейково. Именно здесь и дали старт мероприятию.

В Одинцове высадят свыше 90 тысяч сеянцев дуба, сосны и ели. Общая площадь площадки составила более 25 гектаров. Смысл акции всегда был более глубоким, чем просто восстановление леса. Деревья высаживают в память о погибших в годы Великой Отечественной, отметил ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Многие участники рассказали, что сегодня приехали на площадку, чтобы отдать дань памяти своим дедушкам и бабушкам, которые защищали родину в 1941–1945 годах.

«Я очень уважаю своего дедушку, который воевал тогда, и хочу отдать ему дань памяти. [Мое желание] связано не только с экологий», — поделилась одна из девочек.

Помимо этого, в Одинцове в поддержку ВС РФ высадят геоглиф в виде буквы Z.

Масштабная акция проходит в регионе каждую весну по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева. Третий год подряд «Лес Победы» проходит под эгидой Международной акции «Сад Памяти», в рамках которой планируется высадить 27 миллионов деревьев — столько людей погибло в 1941–1945 годах.