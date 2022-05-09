Жителей двух районов ДНР поздравят с 9 Мая в рамках подмосковной акции «Доброе дело»

Фуру с гуманитарной помощью из Подмосковья, которую собрали в рамках акции «Доброе дело», подготовили к отправке в Новоазовский и Тельмановский районы ДНР. Завтра большегруз доставит жителям 1,5 тысячи индивидуальных наборов с продуктами и предметами первой необходимости.

Акцию «Доброе дело» предложили провести в апреле подмосковные школьники. Их поддержал губернатор Московской области Андрей Воробьев. Очень быстро к проекту присоединился весь регион.

«Будем поздравлять с наступившим 9 Мая ветеранов и детей войны — всех-всех. Завтра фура двинется в эти два района», — рассказал руководитель штаба Общественной палаты Московской области Александр Тарарев.

Накануне в Донецк приехали еще три фуры с гуманитарной помощью из Московской области. В город доставили 60 тонн полезного груза. Помощь направят в районы ДНР, страдающие из-за обстрелов со стороны ВСУ.