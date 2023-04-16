Подмосковье 16 апреля 2023, 00:30 Премьера спектакля «Имя для звезды» состоится в Подольске 22 апреля Мария Андрюхина

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Премьера спектакля «Имя для звезды» состоится на сцене Подольского драматического театра 22 апреля. Главную роль в постановке сыграет заслуженная артистка России Екатерина Гусева, а режиссером спектакля стал супруг исполнительницы Владимир Абашкин

.Театральный деятель отметил, что эта постановка — его дебютный совместный проект с Гусевой.

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«Я давно хотел поработать со своей женой. Директор Подольского драмтеатра Олег Ефремов дал нам такую возможность», — добавил Абашкин.

Актриса рассказала, что супруг занимает важное место в ее карьере. Прежде чем Гусева приступит к съемкам, муж внимательно изучит сценарий картины.

«Каждая роль в театре, в кино, каждая песня разобрана им», — рассказала исполнительница

Также актриса отметила, что предвкушает подготовку к премьере спектакля «Имя для звезды».