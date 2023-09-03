Подмосковье 03 сентября 2023, 17:25 Активных жителей Лобни наградили в канун Дня города Unsplash

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В лобненском Дворце культуры «Чайка» наградили активных жителей, которые помогают делать округ комфортнее и чище. Лучших горожан отметили на городском и областном уровне.

«Наш округ невелик, но день за днем, благодаря активным жителям, усилиям администрации, поддержке нашего губернатора Андрея Юрьевича Воробьева, мы реализуем все новые проекты, направленные на повышение качества жизни и развитие комфортной городской среды. В Лобне мы живем в мире и согласии. Несмотря на то, что мы имеем различия в наших характерах, интересах, политических взглядах, мы вместе стремимся сделать наш город лучше, удобнее и красивее», — заявил глава округа Игорь Демешко.

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В канун дня города в Лобне закончили реконструкцию школы № 7. К 2024 году в округе откроют один из самых больших в Подмосковье образовательных комплексов.

В числе важных вопросов и благоустройство. В этом году обновили Лобненский лесопарк и пространство «Река времени», в скором времени жители смогут проводить время в ЦПКиО и Киово, где рабочие преобразят набережную и отреставрируют храм Спаса Нерукотворного Образа.

«Мне кажется, вот сегодня мы начинаем многие те вопросы, которые скопились, и это здорово. Видим преобразования города, и это придает, мне кажется, людям даже и другой настрой, и другие внутренние требования к городу. Да, ведь мы быстро к хорошему привыкаем. И естественно, если решено это, то давайте дальше двигаться. Решаются многие вопросы, и это приятно, и я вижу, настроение у людей меняется», — отметила депутат Госдумы Ирина Роднина.

Ранее губернатор Андрей Воробьев пообещал, что в Подмосковье появится семь новых лесопарков. По его словам, лес — это место, где люди могут качественно провести свои выходные.

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