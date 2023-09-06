Подмосковье 06 сентября 2023, 09:36 Активных участников проекта «Поделись своим знанием» наградили в Подмосковье Пресс-служба министерства образования Московской области

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Встреча с лекторами регионального филиала общества «Знание» прошла в Подмосковье. Ее провел глава Минобразования региона Илья Бронштейн.

Как рассказали в ведомстве, участники мероприятия проводят мастер-классы и уроки в рамках акции «Поделись своим знанием». По проекту для молодежи организуют встречи с экспертами, предпринимателями и другими специалистами, которые делятся своим опытом.

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«Вы занимаетесь очень важной миссией — несете достоверные знания до нашего подрастающего поколения. Лекторы общества „Знание“ — настоящие помощники всей системы образования», — сказал министр.

На встрече также наградили лекторов, которые активнее всех проявили себя. Это советник при ректорате Академии социального управления Анастасия Дымова, доцент кафедры методики воспитания и дополнительного образования в АСОУ Татьяна Назаренко-Матвеева и проректор по научной работе ГСГУ Ирина Политова.

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