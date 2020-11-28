Активных многодетных мам поздравили в Котельниках

Во время пандемии неравнодушные многодетные мамы Подмосковья присоединились к волонтерскому движению. Они помогали другим семьям в сложное время. В канун Дня матери с женщинами встретился глава Котельников Сергей Жигалкин, который поздравил их и подарил цветы.

Многодетная мать Светлана Кондрашина рассказала «360», что воспитывает четырех детей. Сама она была единственным ребенком в семье, поэтому ей зачастую не хватало общения.

«Когда у меня было двое детей, я говорила, была бы возможность — будут еще. И с большим удовольствием, когда появились еще третья, четвертая дочь. Ну как бы даже вопросов не возникало. Это была радость. Мы ждали и третью, и четвертую, и вторую, и первую. Каждый ребенок для меня был счастьем», — отметила Кондрашина.

Она добавила, что в свободное время занимается волонтерством. Многодетным семьям женщина помогает уже пять лет. В период пандемии вместе с мужем развозила гуманитарную помощь для двух сотен семей.

«Надел маску, перчатки, антисептиком обработался — поехал, пошел. Мы понимаем, что там сидят семьи, ждут помощи. И мысли о том, что страшно, не возникало», — призналась Кондрашина.

В канун Дня матери многодетные мамы встретились с главой Котельников Сергеем Жигалкиным. Кто-то из них занимается волонтерством, некоторые защищают честь города на кулинарных конкурсах, а остальные помогают в оформлении детского сада.

«В общем, мы выбирали женщин, которые активно участвуют в жизни города. И поэтому такой наш выбор, он не очень большой, мероприятие камерное, есть ограничения. Но каждая мама индивидуальна и интересна по-своему», — отметила начальник отдела культуры и туризма городского округа Котельники Елена Литвинова.

За чашкой чая многодетные мамы поделились секретами воспитания, успехами своих детей и рассказали жизненные ситуации.

«То, что вы делаете, — это действительно, воспитание детей, это геройские поступки. Первое слово, которое звучит от наших детей, — это слово „мама“. Воспитать ребенка — это очень тяжело. А воспитать несколько детей и сделать из них настоящего человека, который будет приносить пользу нашему обществу, — дорогого стоит», — заявил Жигалкин.

Таких семей в Котельниках с каждым годом становится все больше. В канун Дня матери успешные многодетные мамы получили благодарственные письма от главы «За активное участие в жизни городского округа». Кроме того, глава городского округа вручил женщинам цветы и подарки.