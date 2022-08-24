Активные жители Подмосковья помогли проверить состояние дворов

В Главном управлении содержания территорий Московской области основному инспектору составу усиленно помогают «внештатники». С начала года внештатные инспекторы смогли выявить больше 21 тысячи дефектов по содержанию дворовых территорий Подмосковья. Активнее всего работали жители Балашихи, Химок и Королева.

Всего в ГУСТ сейчас работают 146 внештатных инспекторов. Они занимаются проверками дворов и общественных пространств, используя для этого мобильное приложение. В нем фиксируются все нарушения. Больше всего добровольцев — сразу 19 — работают в Истре, 14 — в Серпухове, 8 — в Пушкинском округе.

«К сентябрю этого года команду пополнят еще 232 человека. Так, например, в Щелкове 21 „внештатник“ получит удостоверение и возможность следить за чистотой и порядком, по 17 человек — в Домодедове и Одинцове, 14 — в Балашихе, и по 12 — в Дубне, Богородском, Раменском и Подольске», — рассказала Руководитель Главного управления содержания территорий Московской области в ранге министра Светлана Аипова.

Внештатным инспектором можно стать на добровольной и безвозмездной основе. Для этого предварительно нужно пройти собеседование и тестирование. Кандидатов утверждают на заседании Общественного совета.

Кроме работы с мобильным приложением, внештатники вместе с инспекторами проводят сезонные противопожарные обходы, принимают участие в рейдах по выявлению незаконных перевозчиков отходов, в других мероприятиях. Все, кто хочет тоже стать внештатным инспектором, могут обращаться в территориальные отделы ведомства.

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