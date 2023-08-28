Подмосковье 28 августа 2023, 15:44 Активные жители Мытищ получили почетные грамоты ко Дню двора пресс-служба администрации городского округа Мытищи

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День двора отпраздновали в Мытищах. Мероприятие прошло на благоустроенной площадке вблизи дома № 9 на Троицкой улице. Активных жителей района наградили почетными грамотами.

Жителей двора ждала развлекательная программа с играми, танцами и мастер-классами.

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«Такие праздники — это еще и способ пообщаться с жителями в неформальной обстановке, обсудить пожелания и предложения. Практику проведения Дней двора обязательно продолжим. Это мероприятие полюбилось жителям: позволяет провести время в дружеской, позитивной атмосфере, по-соседски сплотиться», — отметила глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая.

пресс-служба администрации городского округа Мытищи пресс-служба администрации городского округа Мытищи пресс-служба администрации городского округа Мытищи пресс-служба администрации городского округа Мытищи пресс-служба администрации городского округа Мытищи пресс-служба администрации городского округа Мытищи

Ранее на Троицкой улице построили игровой комплекс. Он включает в себя горки, качели, песочницу и теннисный стол, рассчитанные на разный возраст. Основание площадки застелили мягким покрытием, а рядом установили скамейки для родителей, урны и светильники, а также посеяли газон.

Напомним, губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о новом подходе к благоустройству. Он ускорит преображение дворов региона.

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