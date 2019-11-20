Активные жители Электростали объединились в трудовые бригады

В Электростали все большую популярность набирают субботники, которые проводит общественная организация «Активный житель». В городском сквере торжественно запустили новый проект «Трудовые бригады активных жителей Электростали». Каждый желающий может присоединиться и сделать свой город еще чище и лучше.

Вооружившись граблями и метлами, многие жители Электростали активно включились в работу по новому проекту «Трудовые бригады».

«Видим, какой у нас город красивый становится. И очень желаем, чтобы мы тоже приняли участие. Потому что это наш город, и мы его любим и поэтому стараемся сделать все для того, чтобы было лучше, красивее», — поделилась жительница Электростали Галина Петряйкина.

Источник фото: телеканал «360»

Идея проекта родилась спонтанно. Жительница города Лариса Баскина пришла на прием к главе и предложила организовать пенсионеров и неравнодушных граждан в бригады. И участвовать в благоустройстве городских общественных территорий.

«Я обращалась к своим знакомым, с кем раньше вместе работали, своим друзьям. В основном все откликнулись положительно. Основная часть людей пришли на работу. Вот мы сейчас вместе работаем», — рассказала инициатор проекта «Трудовые бригады активных жителей Электростали» Лариса Баскина.

Источник фото: телеканал «360»

Спецодежду и инвентарь купили за счет городских предприятий. Только за последний месяц провели два субботника и один воскресник. Уже организовали четыре бригады по 10 человек в каждой. Сегодня прошло официальное открытие.

«Люди пришли с удовольствием, с осознанием, что нужно помогать нашему городу. Естественно, мы будем помогать. Я считаю, что это может дать серьезный импульс развития такого движения на территории всей Московской области», — отметил глава городского округа Электросталь Владимир Пекарев.

Источник фото: телеканал «360»

«Активный житель Электростали» — это новая акция. Ее цель — не только принять участие в благоустройстве территорий, но и привлечь жителей ко всем мероприятиям, которые проходят в городе.