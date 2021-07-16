Активные участники акции «Сдай старую бытовую технику» получили подарки в Подмосковье

В Московской области завершилась экологическая акция «Сдай старую бытовую технику» на площадках «Мегабак». В Электрогорске активным участникам вручили подарки. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства ЖКХ Московской области.

На церемонии награждения к участникам обратился министр ЖКХ региона Антон Велиховский. Он поблагодарил всех, кто сдавал старую технику.

«Мы выражаем благодарность участникам акции в первую очередь за их ответственное отношение к правильной утилизации крупногабаритных отходов. Безусловно, радует, что все больше жителей Подмосковья принимают участие в экологических мероприятиях, проходящих в рамках проекта „Мегабак“. Всего за время акции „Сдай старую бытовую технику“ жители собрали 420 кубических метров непригодных к использованию электроприборов», — уточнил министр.

Пять первых участников акции получили призы за креативные фотографии в социальных сетях. Подарки подготовили партнеры компаний — переработчиков вторичного сырья ООО «ОрисПром», «Петромакс» и завод Дмитровский завод РТИ. Победителям вручили электрические самокаты, микроволновые печи и мультиварки.

Некоторые участники сортируют мусор уже не первый год. Жители Балашихи Владислав Казутин и Маргарита Миславская занимаются этим полезным делом почти четыре года.

«Мы уже давно пользуемся площадкой „Мегабак“ и следим за ее новостями, поэтому когда увидели пост в социальных сетях о старте акции „Сдай старую бытовую технику“, то незамедлительно приняли участие в ней. Придумали концепцию фотографий для меня и Маргариты и в следующее посещение площадки реализовали идею, далее выставили фотографии в социальные сети», — рассказал Владислав Казутин.

Акция проходила в Московской области весь июнь. Чтобы побороться за призы, нужно было сделать интересное фото со старыми электроприборами на любом пункте приема и разместить фотографию в своем профиле Instagram с хештегом #сдалстаруютехникунамегабак.

Проект «Мегабак» запустили в Московской области в конце 2019 года. Площадки по сбору крупногабаритного мусора стали пользоваться большой популярностью у жителей региона. Они являются частью новой инфраструктуры обращения с отходами в Московской области.