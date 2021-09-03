Жители Мытищ заявили, что опасаются уменьшения давления при подаче газа из-за увеличения абонентов в рамках программы «Социальная газификация». Власти их успокоили и гарантировали, что качество услуг не снизится.

Заседание областного штаба по реализации программы «Социальная газификация» прошло в Мытищах. На нем присутствовал вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства энергетики Подмосковья.

«Жители опасаются, что увеличение абонентов может стать причиной низкого давления в газовой трубе. Председатель штаба заверил, что все необходимые технические мероприятия заранее проработаны и сроки газификации населенных пунктов устанавливались в том числе с учетом работ по обеспечению качественной подачи топлива», — сообщили в ведомстве.

В регионе с начала старта программы и до июня подключили около 1000 домов. Региону удалось полностью догазифицировать более 100 населенных пунктов.

В Мытищах программа «Социальной газификации» коснется 88 населенных пунктов. До 2022 года газ подведут к 2678 участкам. С жителями уже заключили 157 комплексных договоров. Министр энергетики Московской области Александр Самарин сообщил, что из-за большого спроса в Мытищах власти запустили работу мобильного офиса. Он начнет принимать клиентов с 15 сентября.