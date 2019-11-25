Забота о старших. «Активное долголетие» придет в каждый город Подмосковья

В октябре этого года в Московской области заработала программа «Активное долголетие». Благодаря ей пенсионеры региона могут бесплатно посещать экскурсии, танцы, бассейн и многое другое. С каждым днем проект становится больше, и совсем скоро он появится в каждом городе региона.

Программа «Активное долголетие» создана для того, чтобы старшее поколение Подмосковье имело возможность укреплять здоровье, находить новых друзей и просто весело проводить время. Несмотря на то, что проект появился в регионе недавно, он уже полюбился жителям.

«Отзывы положительные видим от нашего старшего поколения. В ряде муниципалитетов запущены экскурсии, различные мероприятия, — отметил губернатор Андрей Воробьев на совещании с зампредами правительства региона. — Прошу вас и депутатов наших федеральных, региональных также включиться в эту программу для того, чтобы это доброе дело было запущено, интегрировано и работало в каждом городе Подмосковья».

Источник фото: телеканал «360»

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Сейчас в муниципалитетах открывают клубы «Активного долголетия». Так, все активности программы сосредотачиваются в одном месте. Старшему поколению не нужно думать о том, куда и к кому обратиться. До 1 марта 2020 года клубы откроют в каждом муниципалитете Подмосковья.

«Мы выделяем большие средства на эту программу и дальше будем делать все, чтобы старшее поколение чувствовало себя уверенно, было занято и имело возможность общаться, знакомиться и хорошо проводить время», — заключил Андрей Воробьев.