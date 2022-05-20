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    20 мая 2022, 18:00

    «Активное долголетие» собрало больше 150 тысяч пенсионеров Подмосковья

    Анастасия Борискова

    Участниками проекта могут стать мужчины старше 60 лет и женщины от 55 лет.

    «Активное долголетие» собрало больше 150 тысяч пенсионеров Подмосковья

    Число участников проекта «Активное долголетие» превысило 150 тысяч человек. ОБ этом сообщила вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина.

    «Такая популярность легко объяснима. В проекте организовываются интереснейшие экскурсии, мастер-классы, конкурсы и различные активности. Большим спросом у пенсионеров пользуется физкультура, творчество и пение», — рассказала вице-губернатор.

    Возраст — не помеха обучению, заметила Ирина Каклюгина.

    «В клубах работают специалисты, которые помогают старшему поколению активно осваивать компьютерную грамотность, изучать различные языки, заниматься спортом и вести здоровый образ жизни, не отставая от современных трендов», — добавила она.

    Ознакомиться с активностями и записаться на ближайшее занятие можно на портале «Активное долголетие».