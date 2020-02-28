«Активное долголетие» пришло в Котельники. Пенсионеры будут петь, заниматься на тренажерах и танцевать

Заняться творчеством или начать ходить в спортзал теперь могут пенсионеры Котельников. Там открылся клуб «Активное долголетие». Все занятия — бесплатные, можно выбрать то, что по душе.

В недельном графике Елены Семиной из Котельников нет свободного дня. Бабушка четырех внуков успевает сходить в литературную гостиную, позаниматься скандинавской ходьбой и танцами. В перерывах — общественная нагрузка. За таким ворохом дел, признается пенсионерка, о болезнях времени думать нет. Поэтому в свои 70 лет Елена полна сил и энтузиазма.

«Я обогащаюсь духовно. Связь с людьми. Каждый человек — мир, общаться с каждым человеком очень интересно. И мы узнали много друзей, нам очень радостно», — сказала Елена Семина.

Источник фото: телеканал «360»

Еще одна жительница Котельников Алла Сычева, выйдя на пенсию, решила не закапывать в землю свой талант. Она увлеклась изучением иностранных языков и танцами. Свое свободное время посвятила ансамблю. И теперь вместе с подругами из коллектива «Самовар» выступает на праздниках.

Источник фото: телеканал «360»

«Я изучала в школе немецкий язык. У меня есть способность к языкам. Но моя дочь работает в компании, внуки с детского сада занимаются английским, и они мне очень помогают. Мне надо с ними общаться», — отметила Алла Сычева.

Источник фото: телеканал «360»

Сейчас в клубе «Активное долголетие» в Котельниках занимается чуть больше 200 человек. Но новичкам здесь всегда рады. На открытии бабушкам и дедушкам, решившим разнообразить свой досуг, специалисты презентовали клубные карты и рассказали об активностях. Пенсионеры сами могут выбрать любое занятие: это может быть дыхательная гимнастика, танцы или пение, рисование или компьютерная грамотность.

«Самое главное, что дало нам это движение, — активизировались все. Не только администрация и муниципальные учреждения культуры, а еще и предприниматели. Предложение было от спортивного клуба, который предложил специальное свободное время для занятий бабушкам на тренажерах», — отметила начальник отдела культуры и туризма Котельников Елена Литвинова.

Источник фото: телеканал «360»

Программа «Активное долголетие», которая заработала в Подмосковье в конце прошлого года по инициативе губернатора региона, создана для того, чтобы пенсионеры могли укреплять здоровье, находить новых друзей и просто весело проводить время. И все это абсолютно бесплатно.

«Активно действует этот проект с октября 2019 года. В настоящее время открыты уже в Подмосковье 20 клубов. Сегодня очень знаменательный день еще и тем, что открывается семь клубов, один из них в Котельниках», — сказала Наталья Стрекалова, представитель Министерства социального развития Московской области.

Источник фото: телеканал «360»

На открытие клуба в Котельниках пришли более 100 пенсионеров. Организаторы уверены, что все они смогут найти себе занятие по душе. Кто-то выберет активности, связанные со спортом, а кто-то захочет творить. Одна из задач клуба — развитие среди людей пенсионного возраста волонтерского движения, чтобы они могли применить свою энергию и жизненный опыт в различных добрых делах.