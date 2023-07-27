Подмосковье 27 июля 2023, 20:33 «Активно развиваем парки в лесах». Андрей Воробьев — о переменах в Мытищах Фото: Константин Семенец

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Губернатор Московской области Андрей Воробьев встретился в Мытищах с депутатами, предпринимателями, волонтерами, старостами поселений, руководителями предприятий и соцучреждений, а также представителями сфер образования, здравоохранения, спорта, культуры и участниками СВО. На мероприятии обсудили перемены и развитие городского округа.

«В этот летний период встречи в парках у нас стали традиционными. Мы обсуждаем все насущные вопросы развития городских округов. Приглашаем людей, которые неравнодушны, активны, авторитетны, кто дает дельное предложение, вносит свою лепту в разные сферы — производство, бизнес здравоохранение, образование», — заявил Воробьев.

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Председатель Совета депутатов округа Андрей Гореликов поблагодарил за благоустройство Центрального парка культуры и отдыха. Воробьев сообщил, что за последние 10 лет регион является самым быстро растущим субъектом страны. Поэтому в Подмосковье активно наращивали число парков. Если раньше их было всего 42, то сейчас общественных зон почти 200.

«Я обратился к Владимиру Владимировичу Путину по поводу создания парков в лесу. И депутаты, после того, как президент поддержал проект, утвердили дополнительные возможности по содержанию лесопарков. Поэтому мы не только существующие парки модернизируем, но и активно развиваем парки в лесах», — пояснил глава региона.

Фото: Константин Семенец

Гендиректор АО «Тепловодомер» Юрий Казанов поблагодарил за поддержку промышленности.

«Промышленность растет, помощь ощущается. Это я говорю, как промышленник процессов энергоэффективности, энергосбережения, цифровых технологий. Мы уже получили поддержку области и округа, стараемся делать так, чтобы было меньше выбросов, была чище вода», — сказал Юрий Казанов.

Представитель Общественной палаты Светлана Нестеренко сообщила, что в новой поликлинике на улице Воровского не хватает узких специалистов — ЛОРа, кардиолога, невролога.

«В Подмосковье идет большая программа по привлечению врачей, и она приносит результат. Мы даем им бесплатную аренду жилья, другие льготы», — заявил губернатор.

По его словам, сейчас в регионе насчитывается около 50 МРТ и 100 КТ. В 2024 году в Красногорске откроется детская больницу. Также Путин поддержал строительство медицинского центра в Балашихе.

Фото: Константин Семенец

В этом году Российскому университету кооперации исполняется 111 лет. Его ректор Алсу Набиева пригласила Воробьева на годовщину.

«От нашего студенчества хочу сказать спасибо, что в Мытищах сейчас создано много возможностей. Был поддержан наш проект „Кооперация школьных предпринимателей“, который мы реализуем три года. В него подключено уже 65 школ», — сообщила Набиева.

Супруга участника СВО Ольга рассказал о помощи ее семье. По ее словам, она не платит за продленку, кружки и обеды в школе.

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