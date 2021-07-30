Активная молодежь поделится опытом на мероприятиях в Подмосковье в честь 20-летия ШОС

Молодежные сессии пройдут в Подмосковье в ноябре в честь 20-летия Шанхайской организации сотрудничества. На мероприятии активные представители молодого поколения обменяются опытом решения вопросов в разных областях.

Специальные сессии Шанхайской организации сотрудничества очень важны. Особенно в такое непростое время пандемии. Участники встреч смогут вместе найти решения по пробуждению громадного созидательного потенциала своего поколения.

Для этого все участники должны подготовить инновационные проекты по темам, которые их больше всего волнуют. Сделать это можно вместе со своими научными руководителями. Команды должны отправить свои презентации к очному этапу сессий.

На сессиях, которые пройдут в Подмосковье с 1 по 7 ноября, участники прослушают лекции от экспертов, смогут поработать в группах по отработке навыков, посетить мастер-классы, поучаствовать во флешмобах и спортивных мероприятиях.

Общение будет проходить в нескольких форматах: TED/Face to Face, кейс-сессии, проектные и рабочие группы, нетворкинг, вебинары и коучинг.

Во время встреч и представления своих проектов идеи будут собирать, чтобы в будущем реализовать их и улучшить качество жизни людей всех стран, входящих в ШОС.