Нельзя забывать о своих правах. Активисты провели рейд в супермаркете в Истре

Члены молодежного парламента провели рейд в одном из сетевых магазинов Истры. Активисты искали просроченные товары.

Борцы за справедливость набрали в свои корзины молочную продукцию, куриные яйца, колбасы и даже детское питание. Все товары с истекшим сроком годности. Активисты рассказали, что в супермаркетах просрочку обычно ставят на самое видное место. Однако по правилам ее должны снимать с прилавков.

«Нашли кучу просрочки. Мы остались недовольны результатом, будем предпринимать меры. Повторно к ним придем в гости, пообщаемся с ними, пообщаемся напрямую с директором, позвоним на горячую линию и, если потребуется, обратимся в Роспотребнадзор», — заявил Сергей Агапов, член молодежного парламента.

Источник фото: телеканал «360»

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По мнению активистов, закрывать глаза на недобросовестность продуктовых магазинов нельзя. Если увидели просрочку — надо разбираться. Для этого есть закон «О защите прав потребителей», с помощью которого можно потребовать заменить товар или вернуть деньги. А бывает и так, что продукты неправильно хранили — это тоже повод напомнить о своих правах.