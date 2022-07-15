Активисты провели мусорный рейд в Солнечногорске

Нарушителей чистоты в Солнечногорске призывают к порядку молодые люди в белых жилетах. Они выходят на улицы и патрулируют территории, напоминая жителям, как важно поддерживать чистоту в городе.

За чистотой в городском округе Солнечногорск следят более 20 активистов молодежного центра «Возрождение».

Молодые люди рассказывают, что на улицах города много салфеток, упаковок от еды и окурков. Всего пара часов патрулирования в день приносит результаты, и люди чаще всего без споров соглашаются выбросить мусор в урну, а не бросать на дороге.

«Единицы ходят, выкидывают мимо мусорок. Сегодня удалось поймать около пяти человек. И все добродушно согласились дойти до мусорки и выкинуть мусор», — рассказала активист молодежного центра «Возрождение» Сюзанна Петросян.

Активисты продолжать эту работу и намерены весь летний сезон напоминать о важности чистоты и порядка в Солнечногорске.