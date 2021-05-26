Ди Каприо, спаси наш дуб. Подмосковные активисты попросили актера защитить от спила вековое дерево

Уникальный 700-летний дуб сохранят в Красногорске. За судьбу дерева, давно ставшего достопримечательностью в поселке Отрадное, переживали жители. Скоро рядом с ним разместятся новостройки, и люди встали на защиту дуба от угрозы спила. А в социальных сетях многие даже обратились к Леонардо Ди Каприо — попросили помочь сохранить особенное дерево.

Источник фото: телеканал «360»

Все началось с петиции, собравшей более 44 тысяч подписей. Это неспроста: уникальный дуб с 13 стволами включен в реестр удивительных деревьев России.

Такое количество стволов — уникальное природное явление. Они выросли из спящих почек снизу огромного пня, который остался от одноствольного дуба.

Но участок земли, где растет дерево, отвели под четвертый этап застройки микрогорода «В лесу». Жители забеспокоились: они создали петицию о защите дуба и попробовали достучаться до Ди Каприо, известного проектами по защите природы.

Источник фото: Instаgrаm-аккаунт @dub_mvl

«Мы видим, что фанаты Ди Каприо и фанаты нашего дуба пишут комментарии на хорошем английском — отмечают дуб и ставят хештеги. Пока что Лео сам не ответил, но кто знает, возможно, правило пяти рукопожатий сработает и здесь», — подчеркнула участница инициативной группы жителей Анастасия Савиных.

Жители обратились во все возможные инстанции с просьбой сохранить дерево. Написали на «Добродел», в администрацию Красногорска, в Минэкологии региона. И там отреагировали.

Гарантия от Минэкологии

В Минэкологии Подмосковья прошло совещание, посвященное сохранению 700-летнего дуба. Решение окончательно принято: дуб вырубать никто не будет. Для этого скорректируют проект жилого комплекса.

Первый заместитель министра экологии Московской области Вячеслав Леонов встретился с застройщиками. Он поручил им оповестить людей о том, что дубу ничего не угрожает.

Источник фото: телеканал «360»

Поставьте информационный щит о том, что дуб будет сохранен. И пропишите, в каком формате его сохранят. Табличка должна указывать на то, что ваша компания прекрасно в курсе ценности этого дуба, что при строительстве его сохранят и выполнят мероприятия для его роста Вячеслав Леонов.

Никакого удостоверения на вырубку застройщикам не выдали. Кроме того, Леонов добавил, что необходимо установить и щит с информацией о том, что сохранение дуба проконтролируют в министерстве.

Источник фото: телеканал «360»

«Сам дуб мы возьмем под свой контроль и в ближайшее время выставим аншлаги о том, что этот объект не подлежит никакому уничтожению. Ну и совместно с жителями будем следить за тем, чтобы застройщик не наделал глупостей. Нас он в этом уверил», — сказал министр экологии Подмосковья Андрей Разин.

Первые обращения в адрес застройщика жители направили еще в апреле 2018 года. Они оповестили компанию о наличии такого уникального дерева на территории будущего жилого комплекса.