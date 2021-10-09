Активисты Подольска обсудили подготовку к зимнему сезону в Детском парке. Там прошло собрание общественного совета парка.

Об этом сообщила группа «Администрация г. о. Подольск» в соцсетях. Также было проверено, как проходит благоустройство после земляных работ.

«На встрече жителей с руководством парка рассматривались вопросы по подготовке к зимнему сезону, а также проверили ход благоустройства после проведенных земляных работ», — говорится в сообщении.