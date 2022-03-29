Активисты подмосковного Народного фронта привезли в Мариуполь гуманитарную помощь

Жителям Мариуполя раздали новую партию гуманитарной помощи, собранную в Московской области. Сбор организовали Народный фронт и Общественная палата Подмосковья.

Представители регионального Народного фронта доставили помощь в разрушенный город. На кадрах, которые сделали активисты, видно, что от Мариуполя фактически остались одни руины. Дома и дороги разрушены, на улицах брошены разбитые машины, на асфальте — воронки от взрывов.

Люди живут в очень тяжелых условиях, им приходится прятаться в подвалах домов, чтобы не попасть под обстрел со стороны ВСУ. Когда активисты привезли гуманитарную помощь, кто-то смог самостоятельно прийти к пункту выдачи, к кому-то общественники спускались с пакетами прямо в подвалы.

Местные жители поделились, что не теряют надежды на возвращение к нормальной жизни. После посещения Мариуполя представители Народного фронта отправились в другие населенные пункты Донбасса, где люди тоже ждут поддержки.

Ранее представители Народного фронта, Общественной палаты Московской области и участники движения «Волонтеры Подмосковья» отправили гуманитарную помощь для Волновахи и других городов региона 20 марта. Жители получили одежду, продукты, воду, предметы гигиены, обогреватели и строительную пленку для дверей и окон.