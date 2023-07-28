Подмосковье 28 июля 2023, 23:45 Активисты Подмосковья собрали более 4 тысяч тонн помощи для бойцов СВО в рамках акции «Доброе дело» Министерство информационных и социальных коммуникаций Московской области

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Жители Московской области собрали четыре тысячи тонн товаров для участников СВО в рамках акции «Доброе дело». Об этом стало известно на встрече активистов с заведующей клубом 423-го гвардейского Ямпольского мотострелкового полка, председателем женсовета соединения Ольгой Коростелевой в Наро-Фоминске, сообщили в министерстве информационных и социальных коммуникаций региона.

В мероприятии поучаствовали активисты движения «Волонтеры Подмосковья» из Красногорска, Власихи, Одинцова, Истры и других округов. Участники встречи обсудили виды поддержки бойцов СВО и акцию «Доброе дело», которую поддержал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

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«Подмосковное „Доброе дело“ началось больше года назад. За это время мы отправили на Донбасс много полезного, скоро „счетчик“ помощи достигнет отметки в четыре тысячи тонн важных товаров и для жителей новых территорий, и, конечно, для участников СВО», — сообщила министр Екатерина Швелидзе.

Ольга Коростелева занимается адаптацией военнослужащих, которые принимали участие в СВО и вернулись домой.

«Здорово, что в Московской области так много ответственных, мыслящих и заряженных молодых людей, которые отдают свое время, свои силы на поддержку наших бойцов, наших военнослужащих, находящихся сейчас в зоне проведения СВО», — отметила Коростелева.

Участники встречи рассказали о работе, которая ведется в округах. Екатерина Скорикова сообщила, что в Одинцове жители собирают товары для общей посылки, так и по адресным запросам. Она общается с бойцами и спрашивает, что нужно подразделениям.

По итогам встречи было принято решение совместно разработать методические материалы для эффективной адаптации военнослужащих, вернувшихся с СВО. Мероприятия решили повторять.

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