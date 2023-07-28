Подмосковье 28 июля 2023, 14:30 Активисты осмотрели модернизированный цементный завод в Коломне Фото из архива Минэкологии МО.

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Жители Коломны осмотрели модернизированный Щуровский завод «ЛафаржХолсим». Это крупнейшее в регионе предприятие по производству цемента, сообщили в Минэкологии Подмосковья.

«Жителям рассказали о производственных процессах и модернизации. Люди смогли убедиться в том, что на предприятии проводится большая работа по снижению негативного воздействия на окружающую среду», — заявил министр Тихон Фирсов.

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В прошлом году предприятие вложило 120 миллионов рублей. На эти деньги реконструировали клинкерный склад, установили фильтры для очистки воздуха, смонтировали посты контроля качества воздуха.

Уровень выбросов на предприятии отслеживают мобильные лаборатории «Мособлэкомониторинга».

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