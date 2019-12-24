Активисты «Молодой Гвардии» поздравили детей из соццентра в Луховицах с Новым годом

Представители луховицкого отделения общественной организации «Молодая Гвардия Единой России» организовали праздник для воспитанников окружного социально-реабилитационного центра «Маленькая страна». К Новому году ребята получили подарки — игрушки.

Активисты МГЕР поздравили подопечных луховицкого социально-реабилитационного центра «Маленькая страна» с Новым годом. Дети получили в подарок игрушки, кроме того, для них была организована аниматорская программа.

Руководитель областного отделения МГЕР, заместитель председателя Совета депутатов городского округа Луховицы Александр Толмачев рассказала, что сотрудничество с соццентром «Маленькая страна» идет уже давно. Активисты поддерживают соццентр и помогают во всех добрых проектах и начинаниях.

«Под Новый год не упустили возможности приехать к друзьям в гости, поздравить их, пожелать безграничного счастья и неиссякаемого вдохновения. Конечно же, не обошлось без Деда Мороза и Снегурочки. Ребятишки рассказывали стихотворения и о том, как хотят провести предстоящие новогодние выходные. Ни один участник праздника не остался без подарка», — рассказал Александр Толмачев.

Депутат городского округа Луховицы Антон Воронов напомнил, что Новый год — время, от которого все ждут чудес, подарков, исполнения желаний и немного волшебства. «И очень здорово, когда эти ожидания оправдываются. Мы все рады, что смогли подарить детям праздничное настроение», — подчеркнул Антон Воронов.

Воспитанники центра приезду молодогвардейцев обрадовались, поблагодарили их за подарки и пригласили на новогоднее представление, которое состоится в «Маленькой стране» 26 декабря.

Директор центра, муниципальный координатор партийного проекта «Крепкая семья» Руслан Комаров отметил, что в «Маленькой стране» активистам «Молодой Гвардии» всегда рады: «Их приезд становится большим праздником, подразумевает море улыбок и веселья. Большое спасибо за крепкую дружбу, постоянную помощь и участие в организации досуга наших воспитанников».