Подмосковье 18 ноября 2022, 17:14 Активисты «Молодой Гвардии» подарили инвалидную коляску жительнице Лосино-Петровского

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В общественную приемную лосино-петровского отделения Партии «Единая Россия» к депутату Госдумы Александру Толмачеву обратились представители местной соцзащиты. Они попросили помочь с покупкой инвалидной коляски одной из своих подопечных. Вскоре активисты «Молодой Гвардии» привезли пенсионерке новое средство передвижения.

Несколько лет назад Татьяна Васильевна перенесла инсульт. Женщина не может передвигаться. Даже подняться с кровати получается только благодаря родным.

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Молодогвардейцы приехали домой к пенсионерке не с пустыми руками. Вместе с инвалидной коляской они вручили ей торт и букет цветов.

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«Я считаю то, что мы помогаем незащищенной группе населения — это первостепенная задача любого человека. Мы воспитываем подрастающее поколение на таких примерах», — рассказала руководитель местного отделения МГЕР Анна Тарскова.

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