Активисты «Молодой гвардии» обновили венок у Вечного огня в Куровском после вандализма

Молодогвардейцы возложили новый венок к Вечному огню в городе Куровском вместо старого, который стал жертвой вандализма. Ребята также очистили плитку от последствий нападения 25-летнего нарушителя.

Ранее 25-летний мужчина бросил венок в пламя Вечного огня. Пострадала и часть конструкции мемориала. Активисты не остались равнодушными и помогли привести памятник в порядок. Руководитель фракции «Единая Россия» в Орехово-Зуевском округе Екатерина Артемова поблагодарила молодых людей за гражданскую позицию.

«Этот памятник очень важен для местных жителей. Во время войны в здании Куровской гимназии проходила запись в народное ополчение, строились колонны добровольцев и уходили на фронт, а также располагался военный госпиталь № 2913 для солдат с легкими ранениями. На этом месте установили памятник героям, не вернувшимся с войны. На девяти мраморных плитах увековечены имена героев, отдавших жизнь за Родину», — напомнила Екатерина Артемова.

Преступник был найден благодаря камерам наблюдения. По словам следователей, на него было возбуждено уголовное дело по статье о повреждении памятников и мемориальных сооружений, увековечивающих память погибших при защите Отечества.