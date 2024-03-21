Подмосковье 21 марта 2024, 19:16 Активисты из Талдомского городского округа обменялись опытом с волонтерами на форуме в Дубне Источник фото: Арина Кузнецова

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Добровольцы из Талдомского городского округа и Сергиева Посада посетили форум «Лаборатория волонтерства» в Дубне. Ребята обменялись опытом и попробовали себя в роли лидеров движения.

По словам организатора форума Валерии Бочкаревой, в названии наукограда заключена творческая атмосфера, где рождаются идеи и открываются новые горизонты.

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В программе приняли участие более пятидесяти активистов. Ребята работали над различными задачами и участвовали в играх, в которых проявляется командный дух.

Форум «Лаборатория волонтерства» стал первым масштабным мероприятием в рамках соглашения по совместной организации волонтерских мероприятий и обмену опытом, подписанного в феврале этого года между молодежными центрами Сергиева Посада, Талдома и Дубны.

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