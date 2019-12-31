Новогодний аккомпанемент. Активисты из Одинцова необычно поздравили местную знаменитость

Новый год — время исполнения желаний. Поэтому активисты из Одинцова решили сделать приятный сюрприз местной знаменитости — певцу Александру Гордееву по прозвищу Хрусталик.

Это не розыгрыш и не детский утренник, просто в Новый год все должны получать желанные подарки. Съемочная группа «360» вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой решили сделать сюрприз одинцовской знаменитости — 65-летнему Александру Гордееву по прозвищу Хрусталик. Он очень любит петь и делает это абсолютно везде.

О визите Хрусталика не предупреждали. Дед Мороз и Снегурка — местные активисты. Творчество Гордеева их так вдохновило, что они решили исполнить его давнюю мечту — подарить баян.

Источник фото: телеканал «360»

Поздравление пришлось на раннее время, поэтому певец еще спал, но ради такого случая домашние его разбудили.

«С наступающим Новым годом вас. Может вы нам что-то напоете? Мы заслужили какую-нибудь новогоднюю песенку?», — поздравили мужчину активисты.

Сначала Александр Гордеев замялся и застеснялся. Но любовь к пению все-таки взяла свое. И праздник в семье мужчины начался с пения.

Источник фото: телеканал «360»

Свое прозвище Гордеев получил не случайно. Мужчина собирает в округе стеклянные бутылки. Затем сдает на вторичную переработку. По его словам, это и дело благое, и заработок неплохой. Теперь Хрусталик будет петь на улицах города под аккомпанемент баяна. Вот такое оно новогоднее время — веселое, беззаботное, полное надежд и волшебства.