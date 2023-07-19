19 июля 2023, 16:15
Активисты из Мытищ станут наблюдателями на предстоящих выборах губернатора Подмосковья
Активисты из Мытищ станут наблюдателями на избирательных участках Подмосковья. Для них организуют специальное обучение.
Более тысячи активистов со всех округов станут наблюдателями на выборах губернатора Московской области. Голосование пройдет с 8 по 10 сентября.
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«У нас в Подмосковье очень много неравнодушных ребят, которые принимают активное участие в жизни региона: волонтеры, юнармейцы, молодежь из студотрядов, различных общественных организаций. Здорово, что ребятам небезразлично будущее Московской области. Им, как и всем нам, важно, чтобы выборы в Подмосковье прошли открыто и легитимно», — отметила министр информационных и социальных коммуникаций региона Екатерина Швелидзе.
Жители Мытищ, желающие стать наблюдателями на выборах, смогут пройти обучение. Его организует рабочая группа по подготовке и координации наблюдателей при Общественной палате Московской области.
Напомним, Андрей Воробьев стал первым зарегистрированным кандидатом на выборах губернатора региона.
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Мытищи
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