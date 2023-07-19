Подмосковье 19 июля 2023, 16:15 Активисты из Мытищ станут наблюдателями на предстоящих выборах губернатора Подмосковья пресс-служба администрации городского округа Мытищи

Читать 360tv в

Активисты из Мытищ станут наблюдателями на избирательных участках Подмосковья. Для них организуют специальное обучение.

Более тысячи активистов со всех округов станут наблюдателями на выборах губернатора Московской области. Голосование пройдет с 8 по 10 сентября.

Реклама

«У нас в Подмосковье очень много неравнодушных ребят, которые принимают активное участие в жизни региона: волонтеры, юнармейцы, молодежь из студотрядов, различных общественных организаций. Здорово, что ребятам небезразлично будущее Московской области. Им, как и всем нам, важно, чтобы выборы в Подмосковье прошли открыто и легитимно», — отметила министр информационных и социальных коммуникаций региона Екатерина Швелидзе.

Жители Мытищ, желающие стать наблюдателями на выборах, смогут пройти обучение. Его организует рабочая группа по подготовке и координации наблюдателей при Общественной палате Московской области.

Напомним, Андрей Воробьев стал первым зарегистрированным кандидатом на выборах губернатора региона.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».